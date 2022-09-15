На Львівщині дівчинка, що другий рік у комі, зламала руку

На Львівщині 13-річній дівчинці, що вже другий рік у комі бореться за своє життя, зламали руку. Про це Львівському порталу повідомила львівська журналістка, керівник Благодійного товариства «Мій тато Захищає Україну», та благодійного фонду «Здійснити мрію» Уляна Флишко.

Каролінка Романчук родом із Червоноградського району. Дитина важко занедужала восени 2020 року і впала у кому. Дівчинці діагностували рідкісне та смертельно небезпечне захворювання – менінгоенцефаліт.

«Тривалий час Кароліна разом із мамою пролежали в дитячій лікарні у Львові на вулиці Пилипа Орлика. Попри всі надії, дівчинка не повернулась до свідомості, а натомість досі непритомна продовжує свій шлях боротьби за життя», – повідомила Уляна Флишко.

До всіх випробувань дитини додався ще й перелом руки, який міг статися у лікарні.

«Нещодавно Каролінка вкотре потрапила до реанімації дитячої лікарні на Орлика. Там її під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Але днями лікарі перевели малечу, що знаходиться у такому важкому стані, в місцеву лікарню міста Червоноград. Напередодні виписки мама дитини – Ольга Романчук, довідалася, що в її доньки виявили перелом руки. Як це сталося – невідомо», – повідомила Уляна Флишко.

За словами мами, у лікарні вона помітила набряк руки доньки і попросила лікарів зробити рентген, який і засвідчив, що у Каролінки перелом.

«Я не можу сказати, що ручку Каролінки зламали медики лікарні, бо за їхніми словами перелом стався до того, як її ушпилили. Але я тоді не розумію, чому рука дитини стала набрякати у лікарні, а не раніше… При виписці ми зробили рентген і виявили, що на руці таки був перелом», – повідомила Ольга Романчук.

У середу, 14 вересня, батьки забрали свою дівчинку додому, їм медики надали апарат ШВЛ, який батькам ще доводиться опановувати.

Фінансово допомогти врятувати Каролінку вже неможливо, у цій ситуації може зарадити лише диво.

«Батьки уклінно просять кожного про спільну молитву до Бога за їхню Каролінку», – додала Уляна Флишко.

Водночас у коментарі Львівському порталу завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова Ярема Безніжко підтвердив інформацію про те, що Кароліна Романчук перебувала на лікуванні у лікарні на Орлика, але за його словами, виявлена травма дитини не могла статися в медзакладі.

«Романчук Кароліна – важка паліативна пацієнтка, яка перенесла менінгоенцефаліт. Вона поступила до нас у лікарню близько місяця тому через дихальну недостатність. Основне захворювання дитини прогресує і вона перестала дихати. У лікарні дівчинка перебувала близько місяця і отримала необхідне лікування та догляд… Цей перелом, який зафіксовано на рентгенограмі, доволі старий. Про це свідчить кісткова мозоля, для формування якої потрібен більш тривалий період. Важко уявити, як дитині могли зламати руку у відділенні лікарні, де велика кількість персоналу і ніхто не бачив набряку, почервоніння чи деформації суглоба», – повідомив Ярема Безніжко.

Раніше Львівський портал повідомляв, що дитині діагностували рідкісне та смертельно небезпечне захворювання – первинний гнійний менінгіт менінгоенцефаліт (хвороба мозку). Як відомо, спершу 11-річну Каролінку, яка повернулась одного дня зі школи, почало нудити. На третій день дівчинка затемпературила. Батьки відразу ж звернулися до лікаря і той призначив лікування, але невдовзі дитина впала у кому. Жодне лікування не дало результатів і дитина досі не прокинулася.

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