На Львівщині збирають кошти для порятунку Каролінки Романчук

На Львівщині збирають кошти, які необхідні, щоб врятувати 11-річну дівчинку Каролінку Романчук з Сокальщини. У неї діагностували рідкісне, але смертельно небезпечне захворювання – первинний гнійний менінгіт менінгоенцефаліт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила львівська журналістка, керівниця БФ «Здійснити мрію» Уляна Флишко.

«Навіть уявити не можу стану мами, дитина котрої вже кілька місяців просить допомогу, але сказати про це не може… Оля Романчук, молода мама трьох діток. До осені жінка разом зі своїм чоловіком і трьома дітьми жили звичайним життям. Але… все змінилося в жовтні 2020 року.

Спершу малечу – 11-річну Каролінку, яка повернулась одного дня зі школи, почало нудити. На третій день дівчинка затемпературила. Батьки відразу ж звернулися до лікаря і той призначив лікування. Але замість того, щоби дитині ставало краще, її самопочуття щоденно різко погіршувалося.

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Тиждень батьки вихрджували свою красуню, але хвороба таки виявилася сильнішою… Малеча потрапила в реанімацію, де півтора місяці пролежала, під’єднаною до апарату штучної вентиляції легень.

Згодом дитині трохи полегшало, бо вона змогла самостійно дихати. Проте, відтоді не промовила жодного слова», – повідомила Уляна Флишко.

Каролінка перебуває у лікарні на вул. Пилипа Орлика у Львові. Попередньо у дитини діагностували рідкісне, але смертельно небезпечне захворювання – первинний гнійний менінгіт менінгоенцефаліт (хвороба мозку).

«Щодня Каролінка проходить своє випробовування. Очима вона реагує на тих, хто поруч, чує звуки… Але втрачати більше часу не можна. З дня на день ми, волонтери, які об’єднали свої зусилля задля #порятунку_Каролінки, очікуємо на згоду лікарів прийняти малечу на додаткові обстеження. Це може статися будь-якої миті, бо документи подали в клініки різних країн – Францію, Туреччину, Ізраїль, США, Німеччину, Італію. Відтак, благодійників уклінно просять долучатися до збірки коштів, бо сума, необхідна на лікування дитини закордоном, є дуже великою і неосяжною для тата і мами дівчинки», – йдеться у повідомленні.

Перерахувавши кошти можна на рахунок: 4149499107012930 – Андрій Романчук (тато Кароліни).

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