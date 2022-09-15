МАГАТЕ вимагає від росії вивести війська із ЗАЕС, – резолюція

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, у четвер ухвалила резолюцію із вимогою до росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

За резолюцію проголосували 26 держав, проти були дві – росія і Китай, решта утрималися під час голосування.

У документі міститься заклик до росії «негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні та на них».

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має «захищати її» від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Після цього Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити «зону безпеки» довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ таки прибула на Запорізьку атомну електростанцію попри обстріли російської армії. За кілька годин більшість інспекторів, включаючи керівника Рафаеля Гроссі, покинули ЗАЕС, а на станції залишились лише 5 співробітників організації.

Втім після завершення місії на ЗАЕС мали залишитися двоє представників МАГАТЕ. Таким чином російські окупанти продовжують обстрілювати територію станції, незважаючи на присутність членів МАГАТЕ.

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