Підтримка військових – наш обов’язок, – Ростислав Тістик

Волонтери Центру підтримки 125 окремої бригади ТРО ЗСУ повернулись з чергової поїздки на схід до наших захисників. Впродовж декількох днів волонтери перебували на передових позиціях бригади, зустрічались з бійцями та найголовніше – доставили бійцям необхідну волонтерську допомогу. Про це повідомив координатор Центру підтримки 125 бригади ТРО ЗСУ Ростислав Тістик.

««Для вільної людини рабство гірше смерті!». Це сказав Ярослав – один із з Героїв 125 окремої бригади ТРО ЗСУ. Його думку розділяють усі побратими. Саме тому таку армію не перемогти. Ніколи й нікому», – розповів координатор ЦП 125 бригади Ростислав Тістик, згадуючи про наших захисників з передової.

Він також повідомив, що Центр підтримки 125 бригади у цій поїздці передав українським воїнам забезпечення на понад 5 мільйонів гривень, а саме:

18 тепловізорів IRay Saim SCT 35 V2 (2600m)

4 авто: Star 266 6 на 6, Бус VW T4, Джип Land Rover,

Машина швидкої допомоги, наповнена обладнанням

4 медичних рюкзаки

4 рації Моторола

30 пар взуття

150 бандан з надрукованою молитвою «Псалом 90»

20 прапорів

200 лопат…

та безмежна подяка та віра в наших Героїв!

Окрім того стало відомо, що незабаром для потреб 125 бригади буде доставлено ще 2 екскаватори від друзів Центру підтримки 125 бригади.

«Дякуємо кожному, хто вірить та невтомно допомагає нашим ЗСУ! Вони в нас найкращі! І щодня доводять цілому світу свою силу, міць та незламність!» – написав на своїй сторінці у Facebook координатор Центру підтримки Ростислав Тістик.

Нагадаємо, Центр підтримки 125 бригади ТРО ЗСУ розпочав свою діяльність у квітні 2022 року. Від тоді волонтери Центру забезпечили бійців 125 бригади на суму понад 35 млн 571 тисяч грн.

У серпні Центр підтримки 125 бригади провів благодійний аукціон для потреб армії та зібрав понад 2 млн грн за вечір.

Раніше Львівський портал повідомляв, що львів’яни створили 125-ту окрему бригаду сил територіальної оборони міста., яка сьогодні обороняє Україну на передовій.

Більше деталей на офіційній сторінці координатор Центру підтримки 125 бригади ТРО ЗСУ у Facebook. Або ж на їхньому сайті: 125BF.

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