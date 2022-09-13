На площі Ринок почали самовільно перебудовувати кам'яницю

У кам’яниці на площі Ринок, 40, яка є пам’яткою архітектури національного значення, почали незаконні будівельні роботи. Найближчим часом власника збираються за це оштрафувати на 170 тисяч грн. Про це 13 вересня йшлося під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає Львівський портал.

ТзОВ «Виробничо-комерційна компанія ПФ Онікс» хотіло отримати містобудівні умови та обмеження на реконструкцію триповерхової кам’яниці на площі Ринок, 40. Під що пам’ятку хочуть перебудувати, не відомо.

Втім виконком відмовив фірмі у видачі містобудівної документації, бо, як наголосив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, «у пам’ятці архітектури не можна проводити реконструкцію, а лише реставрацію».

Разом із тим керуюча справами виконкому Наталія Алєксєєва розповіла, що на об’єкті вже почали самовільні будівельні роботи. Мерія вже звернулась з цього приводу у правоохоронні органи та до Міністерства культури, яке доручило «вжити заходів контролю».

«У четвер, 15 вересня, ми будемо розглядати це питання на адміністративній комісії. Максимальний штраф, передбачений за незаконні будівельні роботи, становить 170 тисяч грн», – наголосила Наталія Алєксєєва.

Зауважимо, що кам’яницю на площі Ринок, 40 ще у 2019 році на аукціоні купило ТзОВ «Агат-Комплекс». Триповерхова пам’ятка архітектури в самому центрі Львова обійшлась фірмі лише у 6 млн грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Агат-Комплекс» займається нерухомістю, зареєстроване у Львові на вул. Сахарова, 35. Власницею підприємства є киянка Наталія Булига.

Керівниками компанії є Остап Низовий та Ігор Гребенюк. Останній раніше керував Золочівським асфальтобетонним заводом, який належить дружині ексдепутата Львівської облради Володимира Креховецького Олені.

Натомість ТзОВ «Виробничо-комерційна компанія ПФ Онікс» існує з 1995 року і займається торгівлею залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням. Зареєєстроване у Львові на вул. Тракт Глинянський, 152. Фірмою навпіл володіють львів’яни Богдан Вішка і Мирослав Вус.

На початку 2022 року ТзОВ «Виробничо-комерційна компанія ПФ Онікс» виграла аукціон з продажу частину занедбаної пам’ятки на вул. Староєврейській, 31. Однак власником підприємство так і не стало, адже у визначені терміни не уклало договір купівлі-продажу.

Довідково: триповерховий будинок на площі Ринок, 40 – пам’ятка архітектури національного значення, розташована в охоронній зоні ЮНЕСКО. Відома також як кам’яниця Зухоровичовська, збудована у ХVІІ-XVIII ст. На другому поверсі облаштований балкон, який підтримують скульптури атлантів.

Донедавна будинок був житловим, на першому поверсі діяла галерея історичного військового однострою і крамниця сувенірів.

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