Львівщина готується прийняти нову хвилю переселенців 

У Львівській області облаштовують гуртожитки для проживання вимушених переселенців в очікуванні нової хвилі евакуації із зон бойових дій в осінньо-зимовий період. Про це заявив заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Олександр Кулепін, повідомляє Укрінформ.

«Львівщина зараз приймає близько 400 тисяч людей, котрі тут ніколи не проживали до початку війни. Із них 250 тисяч мають статус ВПО і офіційно зареєстровані. І для Львівської ОВА допомога цим людям – один із важливих пріоритетів. І готуємось до того, що може бути ще хвиля евакуації. Як ми бачимо, росія атакує наші електростанції, то так само розуміємо, які можуть бути їхні наступні кроки, коли почнеться зима. Тому Львівщина до цього готується і всіх кого треба буде прихистити – Львівщина буде готова прихистити в цьому році і в наступному», – запевнив Кулепін.

Він додав, що багатьох переселенців розміщували в школах, в закладах культури, спортзалах, де не створені умови для довгострокового проживання. Це було як тимчасове рішення. А зараз стоїть завдання забезпечити людей місцями для гарного, якісного та довгострокового проживання, сказав він.

«Для цього ми працюємо із гуртожитками, маємо обласну програму, де ми також фінансуємо реконструкції. Для цього ми забезпечили отримання на більш ніж 12 млн гривень меблів та білизни від уряду Польщі і їхнього державного резерву, і ми продовжуємо роботу в цьому аспекті», – акцентував Кулепін.

Додамо, раніше начальник Львівської ОВА Максим Козицький заявляв про підготовку в області додаткових 50 тисяч місць для переселенців. Також він не виключив, що у зимовий період може прибути близько 100 тисяч осіб.

Як повідомляв Львівський портал, станом на початок липня на Львівщині проживали близько 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Офіційно зареєстрованих ВПО – понад 243 тисяч, з яких 75 тисяч – діти.

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