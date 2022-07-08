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На Львівщині знайшли прихисток 75 тисяч дітей-переселенців

Андрій Котенський

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На Львівщину продовжують евакуйовуватись люди з інших областей України. Напередодні, 7 липня, на Львівщину прибуло ще два евакуаційні потяги і область прихистила ще 183 людини, що тікають від російської окупації. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, загалом на Львівщині проживають близько 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Офіційно зареєстрованих ВПО – понад 243 тисяч, з яких 75 тисяч – діти.

За минулу добу із Донецької та Дніпропетровської областей у два медзаклади Львівщини евакуювали 20 пацієнтів. Дітей серед них немає. Стан людей лікарі оцінюють як середньої важкості та важкий. Разом з тим, чотирма потягами у Перемишль відправили 840 людей.

Пункти пропуску на виїзд у Львівській області перетнули 18798 осіб.

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