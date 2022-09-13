Епіфаній у Львові відвідав поранених українців

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній відвідав поранених українців, яких привезли на лікування до Львова із зони бойових дій. Про це повідомив завідувач хірургічного відділення першого мед об’єднання Гнат Герич.

Окрім того Митрополит Епіфаній побував на благословенному джерелі присілка Заглина в селі Монастирок, що на Львівщині, на місці чудесного явлення Божої Матері.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Епіфаній у Львові вшанував полеглих Героїв України і освятив новий храм у Солонці.

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