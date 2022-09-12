Росіяни вкотре обстріляли Харків: є жертви. Зникло світло і вода

У понеділок, 12 вересня, російські окупаційні війська знову обстріляли центр Харкова. Наразі відомо про одного загиблого і чотирьох поранених. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

В обід ворог обстріляв Київський район Харкова. «Приліт» прийшовся на дорожнє покриття, втім у момент удару поруч були люди. Попередньо відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.

«Медики продовжують працювати. Інформація про постраждалих уточнюється», – написав Олег Синєгубов.

Згодом він додав, що під обстрілами росіян опинився й Основ’янський район Харкова.

Із чого саме стріляли окупаційні війська, наразі не уточняють, втім не виключено, що ракетами комплексу С-300, яким регулярно б’ють по Харківщині з території Бєлгородської області рф.

Як додав мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок ворожого удару виведено з ладу об’єкти критичної інфраструктури. У місті зникло світло і зупинилось водопостачання.

«Повторюється ситуація, як вчора ввечері. Через обстріли виведено з ладу об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові зникло світло і зупинено водопостачання. Енергетики, комунальники і рятувальники працюють над усуненням наслідків обстрілів», – підкреслив Ігор Терехов.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня російські окупаційні війська випустили по Україні 12 ракет. Дев’ять із них збили українські військові, втім три – влучили в інфраструктурні об’єкти, через що без світла залишились Харківщина, частина Дніпропетровщини, Полтавщини й Сумщини.

Через кілька годин електропостачання вдалося відновити повсюди, крім Харківщини. Станом на ранок 12 вересня світло повернули 80% Харкова та області.

Також стало відомо, що через російський ракетний удар по електропідстанції в Харкові загинув один її працівник, ще одну працівницю шукають.

На удари росіян по українських електропідстанціях відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що навіть крізь темряву видно завдані терористичні акти, а також наголосив: українців не зламати і не залякати.

В українському МЗС заявили, що ракетні удари по українських електропідстанціях демонструють весь відчай Кремля після значних втрат і відступу армії РФ.

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