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Під час удару по електропідстанції у Харкові загинула людина, ще одну шукають

Наталя Дуляба

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Внаслідок російського ракетного удару по електропідстанції в Харкові 11 вересня загинув один її працівник, ще одну працівницю продовжують шукати. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, у неділю ввечері, 11 вересня, близько 20:00 військові РФ нанесли ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури у Холодногірському районі Харкова. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.

На місці події виявили обгоріле тіло працівника підприємства. Наразі шукають ще одну працівницю електропідстанції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни). Триває слідство.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня російські окупаційні війська випустили по Україні 12 ракет. Дев’ять із них збили українські військові, втім три – влучили в інфраструктурні об’єкти, через що без світла залишились Харківщина, частина Дніпропетровщини, Полтавщини й Сумщини.

Через кілька годин електропостачання вдалося відновити повсюди, крім Харківщини. Станом на ранок 12 вересня світло повернули 80% Харкова та області.

На удари росіян по українських електропідстанціях відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що навіть крізь темряву видно завдані терористичні акти, а також наголосив: українців не зламати і не залякати.

В українському МЗС заявили, що ракетні удари по українських електропідстанціях демонструють весь відчай Кремля після значних втрат і відступу армії РФ.

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Фото: ДСНС, Офіс генпрокурора

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