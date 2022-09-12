ОСТАННІ НОВИНИ

Львовом розгулював п’яний чоловік із гранатою

Наталя Дуляба

|

На вул. Садовій затримали нетверезого 36-річного львів’янина, який розгулював із гранатою у руці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у суботу, 10 вересня, на вул. Садовій, що у Залізничному районі Львова. Перехожі поскаржились, що тут ходить п’яний чоловік із гранатою у руці.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 36-річний львів’янин. Він мав при собі гранату Ф-1. Її вибухотехніки вилучили і знешкодили.

Самого чоловіка затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років тюрми.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Львові чоловік, перебуваючи під дією наркотиків, кинув у поліцейських гранату, а ще одну – в їхнє авто. Обійшлося без жертв. Затриманим зловмисником виявився 24-річний харків’янин.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

всі статті
Львівський портал