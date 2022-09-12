Львовом розгулював п’яний чоловік із гранатою

На вул. Садовій затримали нетверезого 36-річного львів’янина, який розгулював із гранатою у руці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у суботу, 10 вересня, на вул. Садовій, що у Залізничному районі Львова. Перехожі поскаржились, що тут ходить п’яний чоловік із гранатою у руці.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 36-річний львів’янин. Він мав при собі гранату Ф-1. Її вибухотехніки вилучили і знешкодили.

Самого чоловіка затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років тюрми.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно у Львові чоловік, перебуваючи під дією наркотиків, кинув у поліцейських гранату, а ще одну – в їхнє авто. Обійшлося без жертв. Затриманим зловмисником виявився 24-річний харків’янин.

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