У Львові неадекватний чоловік кинув гранату в авто патрульних. Доповнено

У Львові чоловік кинув гранату у поліцейських, які приїхали на виклик. Ще одну він закинув до салону авто. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, за даними правоохоронців, у неділю, 4 вересня, близько 14:00 год. патрульні виїхали на виклик про неадекватного чоловіка під дією наркотиків, який чіпляється до перехожих.

Після прибуття поліцейські виявили чоловіка, який поводився неадекватно, погрожував застосувати зброю та не реагував на зауваження патрульних. Згодом зловмисник кинув у напрямку поліції гранату. Ще одну він закинув у салон службового авто.

Патрульні викликали підкріплення та затримали чоловіка. Унаслідок вибухів ніхто не постраждав. В автомобілі вилетіли вікна.

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За даними поліції Львівщини, нападником виявився 24-річний мешканець Харкова. Також правоохоронці виявили його 29-річного брата, який переховувався у будинку.

На місці події працюють слідчі, вирішується питання про затримання братів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Нападнику може загрожувати довічне ув’язнення.

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