Ексочільника СБУ Харківщини затримали за держзраду та залишення місця служби

Правоохоронці підтвердили затримання Романа Дудіна, який раніше травня очолював управління СБУ в Харківській області. Йому інкримінують державну зраду і самовільне залишення служби. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області затримали на підставі ухвали слідчого судді. Йому повідомили про підозру у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 КК України).

За даними слідства, 24 лютого 2022 року підозрюваний за власною ініціативою почав працювати на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Він не забезпечив виконання функцій та завдань, покладених на УСБУ в області та вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення Голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків.

Окрім того, як співробітник-військовослужбовець СБ України, будучи у підпорядкуванні командувача угруповання військ «Харків», самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області.

«Підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача і не організував контррозвідувальну і контрдиверсійну діяльність УСБУ в Харківській області. Він також не забезпечив участь підрозділу в обороні м. Харкова у складі сил угруповання військ “Харків”», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 29 травня президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов’язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.

Тоді президент заявив, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».

19 липня начальником управління СБУ в Харківській області був призначений Олександр Куць.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.