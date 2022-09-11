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Затримали колишнього очільника СБУ Харківщини

Ольга Денисяка

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Романа Дудіна, який до кінця травня очолював управління СБУ в Харківській області, затримали за підозрою в державній зраді. Про це повідомляє УП з посилання на джерела в правоохоронних органах.

За даними співрозмовників, Дудіну повідомлено про підозру в державній зраді.

У пресслужбі Державного бюро розслідувань підтвердили журналістам інформацію щодо затримання Дудіна і оголошення йому підозри. Деталі обіцяють повідомити 12 вересня.

29 травня президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов’язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.

Тоді президент заявив, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».

19 липня начальником управління СБУ в Харківській області був призначений Олександр Куць.

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