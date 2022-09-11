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ЗСУ знищили ще 400 російських військових

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 52 650 військових, 2 151 танк, 242 літаки та 213 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

  • особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2154 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,
  • артилерійських систем – 1263 (+4) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 162 (+0) од,
  • літаків – 242 (+3) од,
  • гелікоптерів  – 213 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 216 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 3445 (+19) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 117 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

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