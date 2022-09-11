ЗСУ знищили ще 400 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 52 650 військових, 2 151 танк, 242 літаки та 213 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано

танків ‒ 2154 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,

артилерійських систем – 1263 (+4) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 162 (+0) од,

літаків – 242 (+3) од,

гелікоптерів – 213 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),

крилаті ракети ‒ 216 (+1),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 117 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

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