ЗСУ знищили ще 400 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 52 650 військових, 2 151 танк, 242 літаки та 213 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
- особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2154 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,
- артилерійських систем – 1263 (+4) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
- літаків – 242 (+3) од,
- гелікоптерів – 213 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
- крилаті ракети ‒ 216 (+1),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 117 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
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Ольга Денисяка