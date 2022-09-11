Окупанти найближчим часом планують новий обстріл ЗАЕС, – розвідка

Командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції. Окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну. Про це йдеться у Телеграмі Головного управлінні розвідки Міноборони України.

Розвідка отримала інформацію, що підрозділам 94 дивізії росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до «особливого розпорядження».

«Наголошуємо: російські війська та окупаційна адміністрація повинні покинути територію ЗАЕС та міста Енергодар. ЗАЕС має бути демілітаризована без жодних додаткових умов. Сама станція повинна повернутися під контроль українського Енергоатому та МАГАТЕ», – заявила розвідка.

Зазначимо, що вночі 11 вересня енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ таки прибула на Запорізьку атомну електростанцію попри обстріли російської армії. За кілька годин більшість інспекторів, включаючи керівника Рафаеля Гроссі, покинули ЗАЕС, а на станції залишились лише 5 співробітників організації.

Втім після завершення місії на ЗАЕС мали залишитися двоє представників МАГАТЕ. Таким чином російські окупанти продовжують обстрілювати територію станції, незважаючи на присутність членів МАГАТЕ.

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