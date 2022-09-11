Запорізька АЕС повністю зупинена, – Енергоатом

11 вересня о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан. Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

«Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин», – йдеться в повідомленні.

Якщо лінії зв‘язку з енергосистемою будуть пошкодженні повторно, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.

НАЕК «Енергоатом» запевняє, що робить все можливе, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.

«Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС», – зазначає НАЕК.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ таки прибула на Запорізьку атомну електростанцію попри обстріли російської армії. За кілька годин більшість інспекторів, включаючи керівника Рафаеля Гроссі, покинули ЗАЕС, а на станції залишились лише 5 співробітників організації.

Втім після завершення місії на ЗАЕС мали залишитися двоє представників МАГАТЕ. Таким чином російські окупанти продовжують обстрілювати територію станції, незважаючи на присутність членів МАГАТЕ.

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