Від 24 лютого в Україну завернули з кордону 8 тисяч чоловіків

Понад 8 тисяч чоловіків, які за віком підлягають призову, намагалися у незаконний спосіб перетнути кордон з початку воєнного стану. Про це Львівському порталу повідомили у прессдужбі ДПС України.

Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання кордону більше 8 тисяч чоловіків, які за віком підлягають призову під час мобілізації.

Понад 5,6 тисячі з цих порушників зупинені прикордонниками поза пунктами пропуску. Решта намагалися злукавити на паспортному контролі.

Попри те, що спроба незаконного перетинання державного кордону карається в адміністративному порядку, чимало ухилянтів та їхніх помічників вдаються до супутніх кримінальних правопорушень.

Так, з початку повномасштабної війни, зафіксовано 245 спроб підкупу прикордонників, під час яких прикордонникам пропонували хабарі на загальну суму понад 3,8 млн гривень. Нагадаємо, що підкуп посадової особи – це кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено до 4 років тюрми.

Також за матеріалами співробітників оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби розпочато понад 1450 кримінальних проваджень, з яких: за незаконне переправлення осіб через державний кордон України – понад 270; за підроблення документів та використання підроблених документів – 1160; за ухилення від призову – 17.

Майже 600 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та близько 200 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.

Наголошуємо, що на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за виключенням деяких категорій осіб.

Варто зауважити, що неодноразово ухилянти ставали жертвами криміналітету. Деякі з них поплатилися чималими коштами, а були й такі, хто гинули в річках і горах під час спроб порушення кордону.

Як відомо, Українські жінки вільні у виїзді з країни, навіть військовозобов’язані.

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