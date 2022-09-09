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Театр Заньковецької звільняє актора, що пішов на фронт боронити Україну

Андрій Котенський

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Заслуженого артиста України Андрія Снітцарчука, який сьогодні служить у лавах 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, звільняють із львівського театру імені Марії Заньковецької. Відповідне повідомлення від театру про завершення свого контракту оприлюднив сам актор.

За словами Андрія Снітцарчука, його шлях у львівському театрі імені Марії Заньковецької вже закінчився.

«Ну, ось і все. Мій шлях у театрі імені Марії Заньковецької закінчився. Я безмежно вдячний усім глядачам, які охоче і неохоче спостерігали цей шлях. Вдячний усім партнерам, які охоче чи неохоче ділили зі мною сцену. Вдячний режисерам, які охоче чи неохоче призначали на ролі. Цей шлях був прекрасним. Повернуся і обов’язково ще кожному подякую особисто. Після Перемоги», – повідомив Андрій Снітцарчук.

В оприлюдненому повідомленні, яке підписане директором театру Заньковецької, йдеться про те, що дія п’ятирічного контракту із  Андрієм Снітцарчуком завершується 12 жовтня 2022 року.

Відомо, що у лавах 103 бригади служить відразу троє акторів театру Заньковецької. Окрім  Андрія Снітцарчука ще його колеги по сцені Назар Павлик та Андрій Петрук.

Як відомо довкола театру Заньковецької у Львові вже не вперше розгорався скандал через звільнення відомих акторів, які дозволяли собі критику на адресу керівництва театру.

У 2019 році актори театру на чолі з народним артистом Федором Стригуном активно протестували проти одноосібної влади гендиректора-художнього керівника Андрія Мацяка, адже він міг в односторонньому порядку розривати контракти з митцями.

Так, власне, сталося й з першим актором Ярославом Кіргачем, якого звільнили наприкінці вересня 2019 року. Тоді на захист колеги стали актори театру, після кожної вистави вони виходили на сцену із плакатами, таким чином висловлюючи свою незгоду з політикою дирекції. Згодом за такі протестні акції від керівництва артисти навіть отримали догани.

Згодом Федір Стригун заявив, що його звільняють після 55 років роботи у театрі Заньковецької. Під звільнення потрапив не лише він, а і його дружина, 84-річна народна артистка України Таїсія Литвиненко, якій згодом пропонували 0.5 ставки.

Актор Андрій Снітцарчук також перебував в опозиції до керівництва театру.

До слова, Андрій Мацяк керує театром із 1996 року.

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