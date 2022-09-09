Львів прощається одразу з двома Героями

У п’ятницю, 9 вересня, Львів проведе в останню путь ще одного свого полеглого захисника – Ігоря Суряка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Опісля на площі Ринок відбудеться міська церемонія прощання з Героєм.

Далі похоронна процесія попрямує до Судової Вишні, де проживав Герой. Там його зустрічатимуть близько 13:00 год. Чин поховання відбудеться у суботу, 10 вересня.

«Люблячий батько і дідусь, патріот своєї Батьківщини – таким був і залишиться назавжди наш відважний захисник Ігор Суряк, який від початку повномасштабної війни ніс військову службу, ревно захищаючи державні кордони України», – йдеться про захисника у повідомленні Судововишнянської територіальної громади.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння Українському народу Президент України Володимир Зеленський присвоїв сержанту Суряку Ігорю Павловичу звання Герой України з удостоєнням ордена «За Мужність» III ступеня.

Нагадаємо, також 9 вересня місто прощається з Героєм Андрієм Гупкою. Прощання з військовим відбудеться у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла у Львові та у храмі святих апостолів Петра і Павла в Рясному. Поховають військовослужбовця на Ряснянському кладовищі.