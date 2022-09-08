Львів прощатиметься зі ще один Героєм

У п’ятницю, 9 вересня, Львів проведе в останню путь ще одного свого полеглого захисника – Андрія Гупку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Об 11:30 год. на площі Ринок відбудеться міська церемонія прощання з Героєм.

Далі похоронна процесія попрямує до Рясного, де о 12:30 год. відбудеться прощання у храмі, що на вул Лукасевича, 15. Відтак, о 13:30 год. Героя поховають на Ряснянському кладовищі.

Андрій Гупка (11.10.1987-04.09.2022) Львів’янин. Навчався у ліцеї № 94 Львівської міської ради. Закінчив Львівський технікум м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій. Після навчання у 2007-2008 роках служив у складі військової частини А4150.

З 2014 року виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції у лавах 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України та 73-го Морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Із початком повномасштабного вторгнення, добровольцем вступив до територіальної оборони, з 13 липня повернувся до лав батальйону «Айдар».

У Андрія Гупки залишилися дружина та 3-річна донька.