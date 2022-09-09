Дві українські стрибунки піднялися на п'єдестал пошани «Діамантової ліги»

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вибороли призові місця в стрибках у висоту в фіналі «Діамантової ліги» у Цюриху. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Так, українська спортсменка Ярослава Магучіх у стрибках у висоту виборола «золото» з результатом 2,03 метра. Окрім того, вже у якості чемпіонки вона штурмувала висоту особистого рекорду та рекорду змагань у 2,06 метра. На жаль, невдало.

Також українка Ірина Геращенко здобула «срібло». Вона показала такий ж результат, як і олімпійська віцечемпіонка-2020 Нікола Оліслагерс з Австралії, у 1,94 метра. Геращенко вдалося випередити суперницю за кількістю спроб у боротьбі за друге місце.