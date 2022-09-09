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Дві українські стрибунки піднялися на п'єдестал пошани «Діамантової ліги»

Анастасія Диняк

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Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вибороли призові місця в стрибках у висоту в фіналі «Діамантової ліги» у Цюриху. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Так, українська спортсменка Ярослава Магучіх у стрибках у висоту виборола «золото» з результатом 2,03 метра. Окрім того, вже у якості чемпіонки вона штурмувала висоту особистого рекорду та рекорду змагань у 2,06 метра. На жаль, невдало.

Також українка Ірина Геращенко здобула «срібло». Вона показала такий ж результат, як і олімпійська віцечемпіонка-2020 Нікола Оліслагерс з Австралії, у 1,94 метра. Геращенко вдалося випередити суперницю за кількістю спроб у боротьбі за друге місце.

Нагадаємо, Чемпіонат Європи з легкої атлетики, що проходив у німецькому Мюнхені, також завершився перемогою української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх. Вона стала першою в історії України чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту.

Загалом українські спортсмени вибороли 32 медалі за 10 днів на двох чемпіонатах Європи у Римі та Мюнхені.

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