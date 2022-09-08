В Маріуполі загинув випускник Академії сухопутних військ

У бою із російськими окупантами в Маріуполі загинув один із кращих випускників Національної Академії сухопутних військ, старший лейтенант Володимир Головатий. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Так, Володимир Головатий героїчно загинув під час оборони Маріуполя.

Указом Президента України мужній офіцер нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Володимир Головатий 2019 року закінчив Академії сухопутних військ та відбув для проходження служби у зону проведення операції Об’єднаних сил. Володимир народився та виховувався у багатодітній, працьовитій, патріотично налаштованій сім’ї.