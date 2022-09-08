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Російські окупанти не вірять, що зможуть просунути свої позиції

Анастасія Диняк

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Російські військові скаржаться, що ЗСУ продовжують просуватися та атакувати їхні позиції, тому окупанти не впевнені, що зможуть йти в наступ далі. Зокрема йдеться про позиції поблизу Ізюма на Харківщині. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військового, який знаходиться на Харківщині, з дружиною. Окупант скаржиться, що вже панікує через точність і потужність ударів українських військових.

«Ну «хохли» взагалі розійшлися. Просто б’ють усе підряд. Вони розвідують і одразу скрізь б’ють», – розказує він.

Окрім того, боєць зазначає, що втрати у їхньої армії чималі, однак командування не поширює інформацію.

«Вчора вночі розбили базу, ту, куди паливо привозили. Скільки там техніки. Про людей нічого не говорять, як зазвичай, але, швидше за все, багато. Там дуже багато людей жили. Там різні підрозділи, все розбили», – йдеться в розмові.

Також росіянин додає, що вже не вірить, що російська армія може хоча б кудись просунутися.

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