Росіяни мають суттєві проблеми з логістикою на Херонщині, – Генштаб

Українські військові разом з партизанським рухом продовжують створювати для росіян проблеми з логістичним забезпеченням на території тимчасово окупованої Херсонщини. Про це Львівському порталу повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Визначені підрозділи Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з повітряного простору та території цієї країни.

На інших напрямках противник продовжив вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області;

на Харківському напрямку, зі ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка;

на Слов’янському напрямку – Слов’янськ, Вірнопілля, Долина, Краснопілля та Нова Дмитрівка;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе;

на Авдіївському напрямку – в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;

на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка;

на Запорізькому напрямку – біля Новоандріївки, Новополя і Времівки;

на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Біла Криниця, Первомайське, Любимівка, Тернові Поди, Зелений Гай, Петрівка, Степова Долина, Правдине, Таврійське, Миролюбівка та Іванівка.

Окрім того, протягом поточної доби ворог завдав:

4 ракетних удари по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Березнегувате та Харків, є жертви серед цивільного населення;

15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах в районах Темирівки, Красногорівки, Володимирівки та Новомихайлівки.

Окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган» по населених пунктах Серебрянка, Платонівка і Таврійське.

Натомість підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.

В результаті успішних дій партизанського руху, у взаємодії з артилерією Сил оборони, ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.