Росіяни мають суттєві проблеми з логістикою на Херонщині, – Генштаб

Українські військові разом з партизанським рухом продовжують створювати для росіян проблеми з логістичним забезпеченням на території тимчасово окупованої Херсонщини. Про це Львівському порталу повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Визначені підрозділи Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з повітряного простору та території цієї країни.
На інших напрямках противник продовжив вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах:
на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області;
на Харківському напрямку, зі ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка;
на Слов’янському напрямку – Слов’янськ, Вірнопілля, Долина, Краснопілля та Нова Дмитрівка;
на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка;
на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе;
на Авдіївському напрямку – в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;
на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка;
на Запорізькому напрямку – біля Новоандріївки, Новополя і Времівки;
на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Біла Криниця, Первомайське, Любимівка, Тернові Поди, Зелений Гай, Петрівка, Степова Долина, Правдине, Таврійське, Миролюбівка та Іванівка.
Окрім того, протягом поточної доби ворог завдав:
4 ракетних удари по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Березнегувате та Харків, є жертви серед цивільного населення;
15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах в районах Темирівки, Красногорівки, Володимирівки та Новомихайлівки.
Окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган» по населених пунктах Серебрянка, Платонівка і Таврійське.
Натомість підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.
В результаті успішних дій партизанського руху, у взаємодії з артилерією Сил оборони, ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.
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Анастасія Диняк