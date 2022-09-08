Мін’юст виграв суд у справі приватизації львівських ринків донькою Козловського

Міністерство юстицій виграло суд у справі незаконної приватизації львівських ринків «Винниківський» і «Підзамче» компанією ТОВ «Дари Львівщини» доньки Григорія Козловського. Таким чином, на сьогодні залишився чинним наказ про те, щоб скасувати рішення двох реєстраторів про те, що два комунальні ринки стали приватними, повідомляють Наші гроші.Львів.

Як відомо, ринки «Винниківський» і «Підзамче» у 1990-х належали Державно-комунальному підприємству «Екоплід» Львівської міськради. У 2001 році «Екоплід» реорганізували шляхом приєднання до ТзОВ «Дари Львівщини», яке нібито було утворене з працівників «Екоплоду». Все майно комунального підприємства «залили» у статутний капітал «Дарів Львівщини», відтак підприємство фактично отримало у власність два ринки і право постійного користування землею.

У 2020 році ринки «Винниківський» і «Підзамче» остаточно приватизувало ТзОВ «Дари Львівщини», власницею якого із 2019-го за дивних обставин стала Софія Максимець –донька відомого бізнесмена, теперішнього депутата Львівської облади від «ЄС» Григорія Козловського.

У грудні 2019 року «Дари Львівщини» віддали майнові комплекси цих ринків в іпотеку двом підприємствам: ПП «Винниківський шлях» і ПП «Галицький шлях», створених лише за два тижні до того. Засновником першого є вже згаданий вище Григорій Козловський, а другого – його бізнес-партнер, юрист, а тепер і депутат Львівської міськради від «ЄС» Олексій Різник.

У Львівській міськраді таку приватизацію ринків «Винниківський» та «Підзамче» назвали незаконною, тому міське управління комунальної власності ради звернулося до Мін’юсту, почалась судова тяганина щодо витребування майна ринків з приватної власності, скасування реєстрації прав власності, а також визнання недійсними договорів іпотеки.

Згодом ТзОВ «Дари Львівщини» запропонувало мерії Львова укласти мирову угоду, у межах якої фірма заплатить до бюджету Львова 18 млн грн за «зупинення судових баталій». Ці кошти нібито мають слугувати для розвитку міста.

Після цього Львівська міськрада визнала право власності на два ринки Львова за «Дари Львівщини» та право постійного користування землею під ними в обмін на 18,53 млн грн. У кінці року через суд компанія скасувала арешт на обидва ринки і майно майже одразу переписали на «Винниківський шлях» і «Галицький шлях» на підставі договорів «про задоволення вимог іпотекодержателів за рахунок предмета іпотеки».

Власником «Галицького шляху», яке тепер контролює ринок «Винниківський», є Олексій Різник, юрист Козловського і депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності».

Нова власниця «Винниківського шляху» Віталія Дяченко відома тим, що сплатила 1 млн 50 тис. грн відшкодування в бюджет міста Львова за користування земельною ділянкою на вулиці Липинського у Львові. Ця ділянка була вкрадена в міста, а потім на ній збудувала житловий комплекс компанія «Авалон».

На початку січня цього року, ринок «Підзамче» переписали на племінницю Григорія Козловського.

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