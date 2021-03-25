Мерія таки віддасть доньці Козловського два львівські ринки. Деталі

ТзОВ «Дари Львівщини», засновницею якого є Софія Максимець, донька депутата-бізнесмена Львівської обларди від «ЄС» Григорія Козловського, викупить у Львова ринки «Винниківський» та «Підзамче». Відповідне рішення у четвер, 25 березня, ухвалила сесія Львівської міськради, передає Львівський портал.

Так, Львівська міська рада укладе договір міни з ТзОВ «Дари Львівщини», яким віддасть у власність цього підприємства ринки «Винниківський» та «Підзамче». Йдеться про комплекс споруд загальною площею майже 2200 м кв:

будівлі загальною площею 1 088,3 м кв на вул. Личаківській, 51, на вул. Солодовій, 1, 3-А, 4;

будівлі загальною площею 1068 м кв на вул. на вул. Б. Хмельницького, 120, 163.

Вся ця нерухомість знаходиться на двох комунальних земельних ділянках площею 0,27 та 0,28 га. Підписавши договір міни, мерія Львова визнає право власності ТзОВ «Дари Львівщини» на майнові комплекси цих двох ринків та володіння землею на праві постійного користування.

Також Львівська міська рада відмовляється від будь-яких претензій на майнові комплекси ринків «Винниківський» та «Підзамче».

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Спочатку було заплановано, що ТзОВ «Дари Львівщини» заплатить мерії 10 млн 60 тис. грн за Винниківський ринок і ще 7 482 000 грн за ринок «Підзаче». При цьому у документі спершу було вказано, що така ціна є «справедливою».

Втім депутати внесли правки до умов договору міни, в яких визначили, що остаточну суму, яку має заплатити підприємство, визначать після оцінки майна ринків.

Також зі свого боку ТзОВ «Дари Львівщини» має гарантувати збереження робочих місць, а якщо захоче щось будувати на місці ринків, то зобов’яне провести міжнародний архітектурний конкурс. «За» ухвалу проголосували 45 депутатів.

Міський голова Львова Андрій Садовий своєю чергою відверто натякнув, що на ринки «Винниківський» і «Підзамче» вже є будівельні плани.

«Міжнародний архітектурний конкурс буде проведений для того, щоб ці локації облаштувати. Винниківський ринок відомий всім, але якщо там, можливо, з’явиться якийсь ресторан і залишаться всі торгові ряди, але у новому виконанні, думаю, буде красиво. Щодо вул. Б. Хмельницького треба подумати концептуально, бо ми дуже великі кошти вкладаємо у мережу, інфраструктуру. І там дійсно має бути ринок, торгівля, які мають бути окрасою цього району, а не лишати там все, як є… Бо зараз виходиш із прекрасної нашої бібліотеки, дивишся на ті халабудки… Розумієте, це за межею здорового глузду», – сказав під час сесії міський голова Львова.

Передісторія

Ринки «Винниківський» і «Підзамче» у 1990-х належали Державно-комунальному підприємству «Екоплід» Львівської міськради. У 2001 році «Екоплід» реорганізували шляхом приєднання до ТзОВ «Дари Львівщини», яке нібито було утворене з працівників «Екоплоду». Все майно комунального підприємства «залили» у статутний капітал «Дарів Львівщини», відтак підприємство фактично отримало у власність два ринки і право постійного користування землею.

У 2020 році ринки «Винниківський» і «Підзамче» остаточно приватизувало ТзОВ «Дари Львівщини», власницею якого із 2019-го за дивних обставин стала Софія Максимець –донька відомого бізнесмена, теперішнього депутата Львівської облади від «ЄС» Григорія Козловського.

У грудні 2019 року «Дари Львівщини» віддали майнові комплекси цих ринків в іпотеку двом підприємствам: ПП «Винниківський шлях» і ПП «Галицький шлях», створених лише за два тижні до того. Засновником першого є вже згаданий вище Григорій Козловський, а другого – його бізнес-партнер, юрист, а тепер і депутат Львівської міськради від «ЄС» Олексій Різник.

У Львівській міськраді таку приватизацію ринків «Винниківський» та «Підзамче» назвали незаконною, тому міське управління комунальної власності ради звернулося до Мін’юсту, почалась судова тяганина щодо витребування майна ринків з приватної власності, скасування реєстрації прав власності, а також визнання недійсними договорів іпотеки.

Згодом ТзОВ «Дари Львівщини» запропонувало мерії Львова укласти мирову угоду, у межах якої фірма заплатить до бюджету Львова 18 млн грн за «зупинення судових баталій». Ці кошти нібито мають слугувати для розвитку міста.

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