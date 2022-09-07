Російські ракети в центрі Слов'янська вбили трьох людей

У житловій багатоповерхівці в центрі Слов’янська, яку російські окупанти обстріляли вранці 7 вересня, загинули троє людей. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook.

Війська рф здійснили ракетний обстріл центру Слов’янська, що на Донеччині. Ворожі снаряди влучили у приватні домоволодіння, школу, а також у багатоповерховий будинок, під завалами якого загинули двоє чоловіків та жінка.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни). Триває слідство.

Нагадаємо, за даними МВС станом на початок вересня від обстрілів російських військ в Україні загинули більше 7000 мирних людей, ще 5500 українців дістали поранення.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні вже більше 3000 ракет. Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

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