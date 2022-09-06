Після вибуху в Енергодарі зникло світло і вода, – мер

У вівторок, 6 вересня, в окупованому Енергодарі пролунав потужний вибух, після чого місто залишилось без світла та води. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у своєму Telegram.

«Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання», – написав він.

Дмитро Орлов додав, що наразі всі деталі вибуху і його наслідків з’ясовуються.

російські пропагандистські ЗМІ підтвердили знеструмлення Енергодара і звинувачують у цьому ЗСУ. Окупанти кажуть, що пошкоджено лінію електропередачі в районі Запорізької АЕС.

Зауважимо, що в українській розвідці напередодні заявляли, що протягом кількох тижнів, а особливо останніх кількох днів, мешканці окупованого Енергодара активно намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. Так енергодарці реагують на загрозу втрати контролю над ситуацією і процесами на ЗАЕС.

Нагадаємо, 5 вересня Запорізьку АЕС вдруге повністю від’єднали від енергосистеми України. Також від’єднаний від мережі енергоблок №6. Причиною цьому стала пожежа, що спалахнула внаслідок обстрілів російських окупантів біля станції.

Президент Володимир Зеленський заявив, що через російську провокацію ЗАЕС уже вдруге опинилась за крок від радіаційної катастрофи. Він вкотре закликав світову спільноту посилити санкції проти росії і визнати її державою-спонсором тероризму.

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