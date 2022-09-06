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На Запоріжжі підірвали призначеного росіянами «коменданта» міста

Анастасія Диняк

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У тимчасово окупованому Бердянську підірвали авто, в якому знаходився так званий «комендант» міста Артема Бардіна, якого призначили російські військові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Бердянської міської ради.

Так, у вівторок, 6 вересня, у центрі Бердянська поблизу будівлі ОВА пролунав вибух. Невідомі підірвали авто призначеного російськими окупантами «коменданта» міста Артема Бардіна.

«Внаслідок підриву, коменданта міста у важкому стані госпіталізовано до лікарні.  Лікарі надають йому необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок вибуху також постраждали автомобілі, припарковані поруч.

Російські пропагандистські ЗМІ вже почали називати вибух «терактом».

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