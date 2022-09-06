ОСТАННІ НОВИНИ

На Стрийщині викрили групу продавців наркотиків

Анастасія Диняк

|

Троє мешканців Стрия через соціальні мережі продавали психотропи на території району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, двоє чоловіків та жінка, усі мешканці Стрия, займалися продажом психотропної речовини «PVP» за допомогою телеграм-каналів.

Затримали злочинців під час чергової спроби збуту. Під час обшуків у помешканнях фігурантів поліцейські вилучили значну кількість психотропів.

Окрім того, одного з чоловіків підозрюють в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Усім трьом повідомлено про підозру за фактом незаконного збуту психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України). Їм загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал