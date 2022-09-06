На Стрийщині викрили групу продавців наркотиків

Троє мешканців Стрия через соціальні мережі продавали психотропи на території району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, двоє чоловіків та жінка, усі мешканці Стрия, займалися продажом психотропної речовини «PVP» за допомогою телеграм-каналів.

Затримали злочинців під час чергової спроби збуту. Під час обшуків у помешканнях фігурантів поліцейські вилучили значну кількість психотропів.

Окрім того, одного з чоловіків підозрюють в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Усім трьом повідомлено про підозру за фактом незаконного збуту психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України). Їм загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.