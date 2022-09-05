ОСТАННІ НОВИНИ

Росія втратила в Україні майже 50 тисяч бійців

Анастасія Диняк

|

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 49 800 військових, 2 068 танків, 236 літаків та 206 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 5 вересня загальні втрати Росії становлять:

• особового складу ‒ 49 800 (+300) осіб,
• танків ‒ 2 068 (+19) од,
• бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,
• артилерійських систем – 1 157 (+10) од,
• РСЗВ ‒ 294 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 156 (+0) од,
• літаків – 236 (+0) од,
• гелікоптерів – 206 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 286 (+10) од,
• кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 867 (+3),
• Крилаті ракети – 205 (+2);
• Спеціальна техніка ‒ 107 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал