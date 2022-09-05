Росія втратила в Україні майже 50 тисяч бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 49 800 військових, 2 068 танків, 236 літаків та 206 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 5 вересня загальні втрати Росії становлять:

• особового складу ‒ 49 800 (+300) осіб,

• танків ‒ 2 068 (+19) од,

• бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,

• артилерійських систем – 1 157 (+10) од,

• РСЗВ ‒ 294 (+0) од,

• засоби ППО ‒ 156 (+0) од,

• літаків – 236 (+0) од,

• гелікоптерів – 206 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 286 (+10) од,

• кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 867 (+3),

• Крилаті ракети – 205 (+2);

• Спеціальна техніка ‒ 107 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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