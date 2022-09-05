Росія втратила в Україні майже 50 тисяч бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 49 800 військових, 2 068 танків, 236 літаків та 206 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 5 вересня загальні втрати Росії становлять:
• особового складу ‒ 49 800 (+300) осіб,
• танків ‒ 2 068 (+19) од,
• бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,
• артилерійських систем – 1 157 (+10) од,
• РСЗВ ‒ 294 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 156 (+0) од,
• літаків – 236 (+0) од,
• гелікоптерів – 206 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 286 (+10) од,
• кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 867 (+3),
• Крилаті ракети – 205 (+2);
• Спеціальна техніка ‒ 107 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк