Каховську ГЕС знову підключили до енергосистеми

Каховську ГЕС, яку відключили 5 вересня через бойові дії, знову підключили до енергосистеми. Про це повідомили у компанії «Укргідроенерго».

Так, станом на вівторок, 6 вересня, ГЕС знову підключена та продовжує працювати в енергосистемі України у тимчасово окупованій Коховці.

«Унаслідок бойових дій на гідроелектростанції відбулися неодноразові короткочасні відключення. Таке відключення було і 5 вересня. Оперативний персонал Каховської ГЕС за короткий час відновив підключення до системи», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станція наразі не бере участі у балансуванні системи.

Також в компанії додали, що на території ГЕС завжди присутній персонал.

«На станції цілодобово перебуває оперативний персонал Каховської ГЕС, що постійно змінюється. Двічі на тиждень на станцію допускаються ремонтні бригади», – зазначили в «Укргідроенерго».

Як повідомляв Львівський портал раніше, російська окупанти захопили Каховську гідроелектростанцію на Херсонщині та не дають ремонтувати гідроагрегати. Це загрожує підтопленням міста і селищ поблизу.