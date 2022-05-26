Окупація Каховської ГЕС загрожує затопленням міста

Російська окупанти захопили Каховську гідроелектростанцію на Херсонщині та не дають ремонтувати гідроагрегати. Це загрожує підтопленням міста і селищ поблизу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, на території гідроелектростанції розгорнутий російський пункт управління Південного воєнного округу. Росіяни не допускають працівників до ГЕС, що може загрожувати затопленням Каховки і не тільки.

«Росіяни не приділяють жодних зусиль для підтримання цих об’єктів у належному стані, що може призвести до екологічної катастрофи. Наразі на Каховській станції не працює два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. Це вже призвело до підтоплення Каховки та загрожує найближчим селам», – розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.