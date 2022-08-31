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У Бердянську підірвали штаб окупантів

Наталя Дуляба

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В окупованому Бердянську підірвали штаб колаборантської організації «Мы вместе с россией». Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму Telegram.

Так, вранці 31 серпня біля штабу колаборантів «Мы вместе с россией» у захопленому Бердянську пролунали вибухи. Саме ця організація бере активну участь у підготовці до так званого «референдуму» щодо приєднання Запорізької області до складу рф.

Інформації про постраждалих наразі немає. На опублікованих фото видно, що вибухом пошкодило частину будівлі, повибивало вікна.

«Схоже, хтось невдало викинув недопалок», – так коментують у СтратКомі причини вибуху.

Крім того, у Бердянську пропагандисти, знімаючи свій черговий ролик, перефарбували зупинку громадського транспорту у кольори російського прапора. Втім місцеві вирішили внести і свою лепту у цей «мистецький витвір».

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