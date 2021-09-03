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На Львівщину йдуть перші осінні заморозки

Вероніка Рой

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Вже найближчими днями у Львівській області синоптики прогнозують перші нічні заморозки. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Так, у суботу, 4 вересня, на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Температура вночі становитиме 5-10° тепла, вдень –  14-19° тепла. Вітер північний, 7 – 12 м/с.

Перші заморозки синоптики прогнозують вже 5 та 6 вересня. Зокрема, температура вночі буде 1-6° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, а вдень – 16-21° тепла. Опадів протягом цих двох днів не передбачається. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.

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