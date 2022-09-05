Львів прощається зі ще одним полеглим захисником

У вівторок, 6 вересня, Львів проведе в останню путь ще одного свого полеглого захисника – бійця 24 бригади імені короля Данила Володимира Іванюка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

36-річний Володимир Іванюк загинув у бою з російськими окупантами 30 серпня. Де саме це сталось і за яких обставин, наразі не уточняють.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Об 11:30 год. на площі Ринок відбудеться міська церемонія прощання з Героєм.

Похоронна процесія йтиме за таким маршрутом Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Довідково:

Володимир Іванюк (21.04.1986 – 30.08.2022) був уродженцем села Юрківці Вінницької області, вищу освіту приїхав здобувати до Львова.

Закінчив «Львівську політехніку» за спеціальністю «Інформаційні системи та технології». У мирний час був приватним підприємцем.

Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Лейтенант. Служив у лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

У Володимира Іванюка залишилися мама, дружина та троє синів.

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