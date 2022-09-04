США не підтримують візові обмеження ЄС щодо росіян

Радник Білого дому із нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не підтримують рішення Європейського Союзу щодо обмеження видачі віз громадянам Росії. Про це пише Радіо Свобода.

За словами Кірбі, не варто притягувати до відповідальності усіх росіян, тому США запровадили обмеження лише для громадян РФ, які залучені у війні з Україною. Так, на його думку, можна буде притягати до відповідальності прихильників Путіна.

«Але ми не вважаємо, що притягувати до відповідальності всіх росіян за дії Путіна – це продуктивний захід», – зазначив він.

Як повідомляв Львівський портал, 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з рф і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Раніше було відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з рф як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам росії в ЄС. Натомість Німеччина, Франція, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

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