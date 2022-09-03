ОСТАННІ НОВИНИ

В Краматорську росіяни обстріляли частину ДСНС

Наталя Дуляба

|

російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ. Ракетний удар прийшовся на територію місцевої частини ДСНС, уламками пошкоджено будівлю і автомобілі. Із рятувальників ніхто не постраждав. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

рашисти вдарили по Краматорську у п’ятницю ввечері, 2 вересня, близько 23:45 год. Ракети влучили відразу біля місцевої пожежно-рятувальної частини. Уламками пошкоджено саму будівлю, вибито вікна. На території значних руйнувань зазнали три в’їзні ворота, а також п’ять приватних автомобілів.

На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

«У голові не вкладається… Невже можна сплутати пожежно-рятувальну частину з військовою? Гей, російські найманці, протріть очі», – кажуть у ДСНС.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал