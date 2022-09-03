В Краматорську росіяни обстріляли частину ДСНС

російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ. Ракетний удар прийшовся на територію місцевої частини ДСНС, уламками пошкоджено будівлю і автомобілі. Із рятувальників ніхто не постраждав. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

рашисти вдарили по Краматорську у п’ятницю ввечері, 2 вересня, близько 23:45 год. Ракети влучили відразу біля місцевої пожежно-рятувальної частини. Уламками пошкоджено саму будівлю, вибито вікна. На території значних руйнувань зазнали три в’їзні ворота, а також п’ять приватних автомобілів.

На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

«У голові не вкладається… Невже можна сплутати пожежно-рятувальну частину з військовою? Гей, російські найманці, протріть очі», – кажуть у ДСНС.

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Фото: ДСНС