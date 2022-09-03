В Генштабі розповіли, де на фронті йдуть найзапекліші бої

На 192 добу війни російські окупаційні війська намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ успішно відбили ворожі атаки в районі Долини, Соледара, Новобахмутівки, Кодеми, Зайцевого, Авдіївки і Мар’їнки. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 3 вересня.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ворог продовжує вести наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Натомість на Краматорському та Новопавлівському напрямках активних бойових дій не проводив.

Протягом цієї доби рашисти завдали 8 ракетних та понад 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Зокрема, по населених пунктах Перемога, Гусарівка, Білогір’я, Пришиб, Времівка, Полтавка, Зайцеве, Білогорівка, Яковлівка, Водяне.

Загроза завдання ворогом систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по всій території України не зникає.

«Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Дніпро, та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей», – кажуть у Генштабі.

Крім того, державні компанії російської федерації отримали вказівку по-новому підбирати «добровольців» на війну. Так, компанії «российские железные дороги» доручили знайти серед цивільних працівників до 10 тисяч кандидатів на короткостроковий контракт.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Збройні сили республіки білорусь в межах підготовки до командно-штабних навчань проводять перевірку готовності польових систем зв’язку.

На інших напрямках російські війська здійснили обстріли нашої військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, зокрема:

на Сіверському напрямку – трьох населених пунктів у Чернігівській та одного в Сумській областях;

на Харківському напрямку – районів населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришиб, Гусарівка, Норцівка;

на Слов’янському напрямку – Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха;

на Краматорському напрямку – Богородичне, Райгородок, Сіверськ;

на Бахмутському напрямку – Зайцеве, Кодема, Весела Долина, Бахмутське, Соледар, Бахмут;

на Авдіївському напрямку – Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське;

на Новопавлівському напрямку – Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Парасковіївка, Золота Нива;

на Запорізькому напрямку – Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль Времівка, та інших;

на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, вів розвідку з активним застосуванням безпілотників, загалом – понад 30 вильотів.

«Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка», – додають у Генштабі.

Протягом доби українська авіація била по позиціях рашистів, внаслідок чого було знищено бойову техніку, засоби радіоелектронної бортьби, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Наша ППО на різних напрямках знищила один вертоліт, три безпілотники та п’ять крилатих ракет «Калібр».

Українські ракетні війська та артилерія продовжують вести контрбатарейну боротьбу, порушувати систему управління та логістичне забезпечення окупантів.

Уражено три ворожі пункти управління, знищено об’єкт, де розміщувався особовий склад противника. Відомо, що йдеться про російських спецпризначенців. Інформація щодо втрат ще уточнюється.

Також ЗСУ знищили техніку радіоелектронної боротьби рашистів та склад боєприпасів, чим значно знижено можливості противника вести наступальні дії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.