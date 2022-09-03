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росія хоче кинути на війну в Україні 10 тисяч цивільних залізничників, – Генштаб

Наталя Дуляба

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У росії вирішили змінити підхід до набору «добровольців» на війну в Україні і стали шукати їх серед працівників державної залізничної компанії. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 3 вересня.

Так, компанія «российские железные дороги» отримала наказ знайти серед своїх цивільних працівників до 10 тисяч людей, які будуть готові укласти короткострокові контракти зі збройними силами рф. Після чого їх, вочевидь, відправлять на війну в Україні.

У Генштабі кажуть, що випадок із залізничниками може бути не єдиним таким у росії, адже про «нові норми підбору» добровольців вже поінформували державні установи рф.

Нагадаємо, напередодні українська розвідка повідомляла, що у збройних силах рф частини забезпечення домінують над бойовими підрозділами, тому штат військових, здатних воювати, є обмеженим. Саме тому російська армія почала відчувати кадровий голод вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Загалом на війну проти України кремль може відправити до 350 тисяч військових.

За підрахунками розвідки України, близько 40% військової техніки, якою росія комплектує свої підрозділи, є небоєздатною. Зважаючи на це, на брак кадрів і час, необхідний для навчання, третій армійський корпус країна-агресор зможе сформувати лише наприкінці осені.

Також нещодавно стало відомо, що вище військове керівництво рф вирішило посилити оборону окупованого Криму 1200 солдатами-строковиками. Призивати на службу чоловіків будуть навіть у москві та санкт-петербурзі.

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