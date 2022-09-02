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В наркоторговців у Львові вилучили героїну на 2 млн грн

Наталя Дуляба

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У трьох львів’ян, які займалися продажем героїну, вилучили 0,5 кг цього особливо небезпечного наркотику. Його вартість оцінюють у 2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про трьох наркоторговців, який викрили у Львові наприкінці серпня. За версією слідства, організатором злочинної групи був раніше судимий 35-річний львів’янин, який залучив до нелегального заробітку ще двох місцевих мешканців.

Вони втрьох розробила схему збуту героїну на території Львова та області. Продаж особливо небезпечного наркотику здійснювали довіреним клієнтам під час особистих зустрічей на попередньо узгодженому місці.

Усіх трьох наркоторговців затримали, одного з них – на «гарячому». Під час обшуків в одного з фігурантів справи виявили брикети та згортки героїну вагою близько 0,5 кг. Їхня вартість на «чорному» ринку становить орієнтовно 2 млн грн.

Як додають у Нацполіції Львівщини, одна доза героїну коштувала 4000 грн, а в місяць така діяльність приносила більше 1 млн грн прибутку.

Крім того, правоохоронці вилучили електронні ваги, мобільні телефони, сім-картки, банківські карти та готівку у валюті та в гривнях.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – від 9 до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюється причетність інших осіб до злочину.

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