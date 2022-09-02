Україна схвалила нові санкції проти соратників путіна

Уряд схвалив новий пакет обмежувальних заходів проти соратників режиму путіна. Він стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб. Список одіозних персон, що потрапили під санкції, очолили доньки російського диктатора. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Під санкції потрапили підприємства військово-промислового комплексу рф, посадових осіб нацбанків росії та білорусі.

Потрапили під обмеження й інші російські і білоруські компанії та громадяни цих країн, що сприяли агресії рф проти України та за допомогою яких росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції.

До прикладу, передбачено застосування санкцій до групи компаній «Сернія» і пов’язаних осіб – саме вони використовувались рф для обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу. До російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак.

Також застосовуються санкції до групи компаній «Царьград», що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора.

Список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки володимира путіна.

Варто додати, що санкції проти них усіх раніше застосували у США.

Раніше Львівський портал повідомляв, що ВАКС конфіскував статки першого російського олігарха в Україні.

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