Історичне рішення. ВАКС конфіскував статки першого російського олігарха в Україні

Вищий антикорсуд конфіскував статки путінського олігарха євтушенкова. Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Широкої, Мойсака і Саландяк, повідомляє Центр Протидії Корупції.

Хто це такий? Один з найбагатших росіян, який серйозно так заліз в Україну. Тричі (в 2008, 2010 і 2011 роках) отримував іменні пістолети «Форт» від Януковича. І мав повне сприяння з боку тодішньої української влади.

Класичний путініст, що має статки в Україні, як і десятки інших російських олігархів.

Зокрема, ВАКС конфіскував 17 об’єктів нерухомості загальною площею майже 100 тисяч квадратних метрів, а також частки олігарха в кількох українських фірмах, а саме:

42,09% у ТОВ “Електрозавод-ВІТ” (Запоріжжя)

59,2% у ТОВ “ІТМ-Україна” (Київ)

59,2% у ТОВ “Смарт Диджитал Солюшнс” (Київ)

42,09% у ТОВ Науково-інженерний центр “ЗТЗ-Сервіс” (Запоріжжя)

34,21 % у АТ “Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування” (Запоріжжя).

Але це далеко не єдиний російський олігарх, який має серйозні статки в Україні. Чекаємо на нові позови від уряду. На черзі – майно Дерипаски, Бабакова, Ротенберга, Фрідмана, Міллєра та інших путінських олігархів.

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