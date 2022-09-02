Кадирівці ведуть наступ у напрямку Зайцевого, тривають бої

На 191 добу війни російські окупаційні війська намагаються встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. ЗСУ відбили дві ворожі атаки та три наступи. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 2 вересня.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь посилено охороняють ділянки кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи з контрольних перевірок білоруських військових, а також підготовка до чергових навчань.

У місті Брест виявлено дислокацію підрозділів БпЛА збройних сил російської федерації, які залучають до розвідки прикордонних районів України.

На Сіверському напрямку росіяни утримують окремі підрозділи своїх військових у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Хрінівка, Кам’янська Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Майське, Суходіл, Нова Слобода Сумської області.

Ситуація на Слобожанському напрямку значних змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території України.

На Харківському напрямку агресор обстріляв райони населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Перемога, Старий Салтів та Пришиб. Здійснив дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Леб’яже.

ЗСУ успішно відбили ворожу атаку в районі населеного пункту Гусарівка.

На Слов’янському напрямку рашисти обстріляли з танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Вернопілля, Бражівка, Дібрівне, Долина, Богородичне, Донецьке, Райгородок, Краснопілля. Активних наступальних дій загарбники не вели.

На Краматорському напрямку окупанти здійснювали обстріли у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Переїзне, Веселе, Роздолівка, Григорівка, Сіверськ.

На Бахмутському напрямку російські війська гатили з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка, Юр’ївка.

Українські захисники успішно відбили атаки ворога в напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Весела Долина.

Наступальними діями підрозділи «кадирівців» намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка.

«Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське. Завдяки злагодженим діям Сил оборони противника було відкинуто на попередньо займані позиції», – кажуть у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій агресор не проводив. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка, Пречистівка, Новомайорськ, Микільське.

На Запорізькому напрямку рашисти здійснювали обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новоочеретувате, Новосілка, Времівка, Новопіль, Новодарівка, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка, Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Широке, Партизанське, Новопетрівка, Трудолюбівка, Любомирівка, Шевченкове, Луч, Степова Долина, Прибузьке, Лимани, Таврійське, Любимівка.

Збройні Сили України успішно відбили наступ противника неподалік Високопілля та Потьомкіного.

Корабельне угруповання росіян в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує вести розвідку та блокувати цивільне судноплавство. Зберігається загроза ракетних ударів по території України.

Водночас у Генштабу додають, що рота росіян, яка базувалася у спортивному клубі «Загублений світ» покинула Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію Криму награбоване майно п’ятьма тентованими вантажівками.

«У зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод “Атоменергомаш”, решту – розосередили у найближчих населених пунктах», – йдеться у зведенні.

Підтверджено, що ЗСУ своїми точними ударами у районах Херсона та Енергодара знищили три артилерійські системи противника, склад із боєприпасами та до роти особового складу. Поранених окупантів вивезли в лікарні поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість загарбників померла від отриманих поранень.

Українська авіація продовжує наносити удари по критично важливих об’єктах противника, скупченню живої сили та військової техніки, пунктах управління та складах із боєприпасами й пальним.

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