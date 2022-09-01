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ЗСУ завдали понад 20 ударів по осередках окупантів на півдні України

Анастасія Диняк

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Українські військові на півдні країни за добу ліквідували понад 200 російських окупантів та знищили шість складів боєприпасів. Про це Львівському порталу повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Так, у середу, 31 серпня, авіація ЗСУ завдала 24 удари на півдні України. Зокрема по бойових позиціях росіян та важливих для них транспортних шляхах.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по пунктах управління безпілотниками, станціях радіоелектронної боротьби й радіолокаційних станціях, а також по реактивних системах залпового вогню та засобах протиповітряної оборони ворога.

Всього українські захисники знищили:

  • 201 солдата;
  • 12 танків Т-72;
  • 18 одиниць автобронетехніки;
  • важка вогнеметна система «Солнцепек»;
  • зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3»;
  • 5 гаубиць «Мста-Б»;
  • самохідну гаубицю «Акація»;
  • 2 самохідні артустановки;
  • 3 мобільних міномети.

Окрім того, окупанти втратили шість складів боєприпасів в Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків російської армії.

У ОК також наголосили, що українці тримають під постійним вогняним контролем Каховський і Дар’ївський мости. Наразі росіяни не можуть використовувати їх для підтягування техніки та боєприпасів.

«Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 48 350 військових, 1 997 танків, 234 літаки та 205 гелікоптерів.

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