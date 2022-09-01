ЗСУ завдали понад 20 ударів по осередках окупантів на півдні України

Українські військові на півдні країни за добу ліквідували понад 200 російських окупантів та знищили шість складів боєприпасів. Про це Львівському порталу повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Так, у середу, 31 серпня, авіація ЗСУ завдала 24 удари на півдні України. Зокрема по бойових позиціях росіян та важливих для них транспортних шляхах.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по пунктах управління безпілотниками, станціях радіоелектронної боротьби й радіолокаційних станціях, а також по реактивних системах залпового вогню та засобах протиповітряної оборони ворога.
Всього українські захисники знищили:
- 201 солдата;
- 12 танків Т-72;
- 18 одиниць автобронетехніки;
- важка вогнеметна система «Солнцепек»;
- зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3»;
- 5 гаубиць «Мста-Б»;
- самохідну гаубицю «Акація»;
- 2 самохідні артустановки;
- 3 мобільних міномети.
Окрім того, окупанти втратили шість складів боєприпасів в Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків російської армії.
У ОК також наголосили, що українці тримають під постійним вогняним контролем Каховський і Дар’ївський мости. Наразі росіяни не можуть використовувати їх для підтягування техніки та боєприпасів.
«Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 48 350 військових, 1 997 танків, 234 літаки та 205 гелікоптерів.
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Анастасія Диняк