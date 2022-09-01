За добу ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів та один гелікоптер

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 48 350 військових, 1 997 танків, 234 літаки та 205 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 1 вересня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 48 350 (+450) осіб,

танків ‒ 1 997 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 345 (33) од,

артилерійських систем – 1 115 (+24) од,

РСЗВ ‒ 287 (+2) од,

засоби ППО ‒ 153 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 205 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 239 (+3) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 851 (+2),

Крилаті ракети – 196 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 104 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Кухарівському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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