За добу ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів та один гелікоптер

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 48 350 військових, 1 997 танків, 234 літаки та 205 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 1 вересня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 48 350 (+450) осіб,
- танків ‒ 1 997 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 345 (33) од,
- артилерійських систем – 1 115 (+24) од,
- РСЗВ ‒ 287 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 153 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 205 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 239 (+3) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 851 (+2),
- Крилаті ракети – 196 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 104 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Кухарівському напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк