ОСТАННІ НОВИНИ

На Яворівщині колишній голова сільради привласнив понад чверть мільйона гривень

Анастасія Диняк

|

Колишній голова однієї з сільрад на Яворівщині оплатив підряднику будівельні роботи, які не були виконані, розтративши з бюджету понад чверть мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 50-річний колишній голова сільради вклав договір з одним з львівських підприємств на будівництво каналізації. Згодом експосадовець підписав акти виконаних робіт, які насправді не були проведені.

За допомогою підроблених документів з місцевого бюджету незаконно виділили понад чверть мільйона гривень на користь будівельній компанії.

Чоловіка судитимуть а фактами розтрати бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України). Йому загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Окрім того, суд наклав арешт на земельну ділянку підсудного.

Як повідомляв Львівський портал раніше, колишнього голову однієї з сільрад на Червоноградщині судитимуть за привласнення близько 2.5 мільйонів гривень з держбюджету

Чоловік, перебуваючи на посаді голоси сільради у Сокальському районі, без необхідності провів тендер на будівництво газопроводу вартістю 12,5 мільйона гривень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал