На Яворівщині колишній голова сільради привласнив понад чверть мільйона гривень

Колишній голова однієї з сільрад на Яворівщині оплатив підряднику будівельні роботи, які не були виконані, розтративши з бюджету понад чверть мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 50-річний колишній голова сільради вклав договір з одним з львівських підприємств на будівництво каналізації. Згодом експосадовець підписав акти виконаних робіт, які насправді не були проведені.

За допомогою підроблених документів з місцевого бюджету незаконно виділили понад чверть мільйона гривень на користь будівельній компанії.

Чоловіка судитимуть а фактами розтрати бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України). Йому загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Окрім того, суд наклав арешт на земельну ділянку підсудного.

Як повідомляв Львівський портал раніше, колишнього голову однієї з сільрад на Червоноградщині судитимуть за привласнення близько 2.5 мільйонів гривень з держбюджету

Чоловік, перебуваючи на посаді голоси сільради у Сокальському районі, без необхідності провів тендер на будівництво газопроводу вартістю 12,5 мільйона гривень.

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