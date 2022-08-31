На Львівщині колишній сільський голова вкрав 2,5 млн грн на будівництві газопроводу

Колишнього голову однієї з сільрад на Червоноградщині судитимуть за привласнення близько 2.5 мільйонів гривень з держбюджету. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, у 2019 році чоловік, перебуваючи на посаді голоси сільради у Сокальському районі, без необхідності провів тендер на будівництво газопроводу вартістю 12,5 мільйона гривень. Як встановили правоохоронці, заявлений в тендері для будівництва газопровід збудовали ще багато років тому, але підозрюваний все ж підписав акти нібито виконаних робіт. Унаслідок цього з місцевого бюджету перерахували 2 мільйони 470 тисяч гривень.

Як повідомляв Львівський портал раніше, мова йде про 63-річного колишнього голову однієї із сільрад Червоноградського району.

Чоловіка судитимуть за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (Заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення) КК України. Йому загрожує до дванадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Окрім того, правоохоронці наклали арешт на незавершене будівництво підвідного газопроводу протяжністю 12 кілометрів та передали його в управління АРМА.

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