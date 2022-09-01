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Довідка про непридатність. На хабарі впіймали посадовця військкомату

Андрій Котенський

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За отримання 10 тисяч доларів хабаря затримано посадовця військового комісаріату одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Черкаської області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Cпеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

За даними слідства, військовослужбовець одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 000 доларів США. За вказану «винагороду» він обіцяв визнати чоловіка непридатним до проходження військової служби за станом здоров’я та видати довідку, яка надавала б йому дозвіл для виїзду за кордон під час воєнного стану.

Після одержання хабаря військовий переховувався від органів слідства та суду.

Зловмисник перебував у розшуку із 16 серпня 2022 року та 31 серпня його затримали.

Сьогодні, 1 вересня, слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, із можливістю внесення застави в розмірі всього 496 200 грн.

На посадовця військкомату очікує до 10 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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