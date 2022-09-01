Довідка про непридатність. На хабарі впіймали посадовця військкомату

За отримання 10 тисяч доларів хабаря затримано посадовця військового комісаріату одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Черкаської області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Cпеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

За даними слідства, військовослужбовець одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 000 доларів США. За вказану «винагороду» він обіцяв визнати чоловіка непридатним до проходження військової служби за станом здоров’я та видати довідку, яка надавала б йому дозвіл для виїзду за кордон під час воєнного стану.

Після одержання хабаря військовий переховувався від органів слідства та суду.

Зловмисник перебував у розшуку із 16 серпня 2022 року та 31 серпня його затримали.

Сьогодні, 1 вересня, слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, із можливістю внесення застави в розмірі всього 496 200 грн.

На посадовця військкомату очікує до 10 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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